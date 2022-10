Lo Zaule crolla sotto i colpi del Sistiana

Netta vittoria del Sistiana Sesljan, che ha superato 3-1 lo Zaule nel derby in calendario oggi nell'anticipo del 6º turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. La formazione allenata da Denis Godeas ha regolato i viola in una gara mai in discussione, iniziata con il piede giusto dai padroni di casa e che la squadra di Riccardo Carola non ha saputo recuperare sfruttando le occasioni create. Il match inizia bene per i gialloblù, che trovano il gol del vantaggio dopo soli 3 giri di orologio. A firmare la prima marcatura è Schiavon. Lo Zaule accusa il colpo e prova a rispondere creando gioco, ma al quarto d'ora ecco Francioli che approfitta della distrazione della difesa avversaria per mettere in porta il gol del raddoppio: è 2-0 dopo 15 minuti.

Non si danno per vinti gli ospiti, che si propongono subito in avanti con l'obiettivo di accorciare lo svantaggio entro termine della prima frazione. Ci pensa Podgornik, già provvidenziale con il pareggio nel recupero nella scorsa giornata, che al 23' sigla il 2-1. Un gol che non basta però per rimettere il match sui giusti binari per la formazione di Aquilinia. Nella ripresa il Sistiana cresce in intensità e chiude tutti gli spazi utili per la manovra avversaria. In avanti Francioli è una sentenza: al 78' scarica ion rete il gol del definitivo 3-1 che piega le speranze dello Zaule.