Nel turno infrasettimanale festeggiano Zaule Rabuiese e Chiarbola Ponziana

Nel secondo turno infrasettimanale, valido come 11ª giornata del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia, due triestine tornano a casa con il bottino pieno e sono Zaule Rabuiese e Chiarbola Ponziana. La formazione di Carola in Friuli supera 2-3 la Virtus Corno in rimonta, trascinata dai gol di Lombardi (doppietta) e Girardini. A Opicina invece, il Chiarbola Ponziana di Musolino regola 3-1 il forte Brian Lignano. A segno Casseler, Lionetti e il giovanissimo Montestella al secondo centro in campionato. Si è disputato anche un derby tutto triestino, tra le carsoline Sistiana Sesljan e Kras Repen. A Monrupino Muiesan porta in vantaggio i padroni di casa, nella ripresa risponde Dussi per il definitivo 1-1. Niente da fare per il San Luigi, che a Sant'Andrea di Gorizia esce sconfitto 3-0 dalla Juventina.

Tutti i risultati: Chiarbola Ponziana - Brian Lignano 3-1, Codroipo - Spal Cordovado 2-3, Fiume Veneto Bannia - Pro Cervignano Muscoli 2-2, Juventina - San Luigi 3-0, Sanvitese - Forum Julii 2-1, Tamai - Pro Gorizia 0-1, Tricesimo - Pro Fagagna 1-1, Virtus Corno - Zaule Rabuiese 2-3, Maniago - Vajont - Chions 1-6, Kras Repen - Sistiana Sesljan 1-1