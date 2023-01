Sconfitta interna per il Kras Repen, il Chiarbola Ponziana ritrova il sorriso

Questo weekend le formazioni triestine sono tornate in campo per il 21esimo turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Vince il Chiarbola Ponziana, che a Opicina riesce a imporsi 1-0 contro un coriaceo Codroipo grazie al gol di Montestella in avvio di ripresa, servito da un attentissimo Sain. Tre punti importanti per il morale dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa per 6-0 in casa della Juventina. Un punto per il Sistiana Sesljan, che a Visogliano fa 1-1 contro l’agguerrita Pro Cervignano Muscoli. Anche il San Luigi porta a casa un pareggio di spessore, 2-2 in casa del Brian Lignano. Un punto a testa anche per Zaule e Spal Cordovado: nessuna delle due squadre è riuscita a superare la difesa avversaria e il match si è chiuso senza reti. Completa il quadro la sconfitta interna a Monrupino del Kras Repen, che si arrende al Maniago Vajont: 0-2 il finale.

Tutti i risultati: Sabato 21/1: Pro Fagagna-Chions 3-2, Pro Gorizia-Forum Julii 2-0, Sistiana Sesljan-Pro Cervignano 1-1, Brian Lignano-San Luigi 2-2 | Domenica 22/1: Chiarbola Ponziana-Codroipo 1-0, Kras Repen-Maniago Vajont 0-2, Tamai-Juventina 3-1, Tricesimo-Sanvitese 1-2, Virtus Corno-Comunale Fiume Bannia 1-2, Zaule - Spal Cordovado 0-0