Eccellenza, 2ª giornata: vittorie esterne per Chiarbola Ponziana e Zaule

Nella seconda giornata del campionato regionale di Eccellenza il Chiarbola Ponziana e lo Zaule Rabuiese portano a casa due preziose vittorie in trasferta, entrambe con lo stesso parziale: 1-2. Il sodalizio del presidente Nordici è passato di misura in casa dei friulani del Codroipo, trascinato dai gol di Stipancich e di Sistiani. Bene anche lo Zaule, che era atteso dal confronto in casa della Spal Cordovado e non ha tradito le attese, vincendo su un campo insidioso e confermandosi ad oggi l'unica formazione triestina imbattuta nel campionato di Eccellenza.

Sconfitto il Kras, che cede il passo al Maniago Vajont, apparso più concreto e motivato. La sfida si è chiusa 4-0 in favore dei pordenonesi. Al San Luigi non basta il solito Carlevaris ad evitare la sconfitta interna contro il Brian Lignano: gli ospiti passano 1-2. Nell'anticipo di sabato pomeriggio, il Sistiana è stato superato 2-1 dalla Pro Cervigano Muscoli. Di Germani il gol del momentaneo 0-1.

Le altre partite della 2ª giornata del campionato di Eccellenza: Chions - Pro Fagagna 6-1, Forum Julli - Pro Gorizia 0-1, Fiume Veneto Bannia - Virtus Corno 1-1, Juventina - Tamai 0-4, Sanvitese - Tricesimo 5-2