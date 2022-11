Vittoria esterna del Sistiana Sesljan, 1 punto per le altre triestine

Vittoria pesante e importante per il Sistiana Sesljan, che supera di misura (0-1) in casa della Sanvitese, mentre il Kras in casa cede il passo alla Pro Gorizia: finisce 1-2. Pareggiano le altre formazioni triestine impegate oggi: il Chiarbola Ponziana fa 1-1 in casa contro i friulani della Virtus Corno. Stesso risultato finale nel match tra Fiume Veneto Bannia e San Luigi. Lo Zaule invece ferma 2-2 le furie rosse del Tamai.

Tutti i risultati: Kras Repen - Pro Gorizia 1-2, Tricesimo - Brian Lignano Calcio 1-1, Tamai - Zaule Rabuiese 2-2, Fiume Veneto Bannia - San Luigi 1-1, Maniago Vajont - Pro Fagagna 0-1, Chiarbola Ponziana - Virtus Corno 1-1, Codroipo - Forum Julii 1-1, Juventina - Chions 1-1, Sanvitese - Sistiana Sesljan 0-1, Spal Cordovado - Pro Cervignano Muscoli 2-1.