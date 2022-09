Sorridono Zaule e San Luigi

Nel quarto turno del campionato di Eccellenza FVG bene Zaule, San Luigi e Kras. Sconfitte amare invece per il Sistiana e Chiarbola Ponziana. Lo Zaule impone il suo calcio a Cividale, supera la Forum Julii 0-2 e si porta a 10 punti in classifica, al terzo posto insieme alla Pro Gorizia, 2 punti dietro alle pordenonesi in testa a punteggio pieno: Tamai e Maniago Vajont. Il San Luigi trascinato da Grujic (doppietta) trova la prima vittoria stagionale, 2-1 contro la Virtus Corno, così come il Kras, che nell'anticipo di ieri ha battuto 0-2 la Juventina nel "derby del Carso". Beffato invece il Sistiana, superato a Visogliano dalla Pro Gorizia: Vecchio al. 1-2 al 90'. Il Chiarbola Ponziana lascia i 3 punti alla Spal Cordovado: 1-0.