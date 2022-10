Festeggia il Chiarbola Ponziana, San Luigi battuto al 93'

Luci e ombre per le formazioni triestine impegnate oggi nel sesto turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Il Chiarbola Ponziana si impone di misura, 0-1 sul campo della Forum Julii: è decisivo il gol del centrocampista classe 2002 Montestella al 22'. Il San Luigi gioca un'ottima gara in via Felluga ma si arrende alle "furie rosse" del Tamai, che la sbloccano al 93' grazie al calcio di rigore trasformato da Bougma. Brutta sconfitta esterna invece per il Kras, che esce sconfitto 4-0 dal Comunale Fiume Veneto Bannia.

Nell'anticipo disputato ieri, il Sistiana Sesljan si è aggiudicato il "derby" contro lo Zaule con un netto 3-1.