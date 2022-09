Sorride il Sistiana, Kras ancora a secco

Sorride solo il Sistiana nella domenica di Eccellenza FVG. I ragazzi di Godeas passano 1-2 sul difficile campo della Pro Fagagna. I padroni di casa infatti si portano in vantaggio al primo giro di orologio con il gol di Cassin. Gotter nel primo tempo e Germani nella ripresa (su calcio di rigore) ribaltano il match. Pari rocambolesco per il Chiarbola Ponziana, che fa 1-1 a Trieste contro il Fiume Veneto Bannia grazie alla marcatura a 5 minuti dalla fine di Stipancich, che risponde al gol del momentaneo 0-1 di Manzato dopo un'ora di gioco. Terza sconfitta su tre per il Kras, che a Repen cede 0-2 contro la Sanvitese, affondato dal gol di Barbui e Peschiutta, uno per tempo.

Le altre gare in programma oggi: Tricesimo - Juventina 2-0, Maniago Vajont - Pro Cervignano Muscoli 3-0

I risultati di ieri: Zaule Rabuiese - San Luigi 2-1, Brian Lignano - Forum Julii 3-0, Virtus Corno - Spal Cordovado 1-3, Tamai - Codroipo 2-0, Pro Gorizia - Chions 1-1.