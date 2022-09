Lo Zaule piega il San Luigi, a Muggia finisce 3-1

Si sono disputati quattro incontri nel pomeriggio di oggi, nella giornata di anticipo del 3º turno del campionato regionale di Eccellenza, e il quinto è in corso e vede affrontarsi Brian Lignano e Forum Julii. Tra questi c'è il derby tutto triestino tra Zaule Rabuiese e San Luigi: al "Paolo Zaccaria" di Muggia i viola esaltano i propri tifosi e si impongono per 3-1 contro la formazione allenata da mister Sandrin. Gli ospiti vanno molto vicini al vantaggio, vengono fermati solo dalla traversa. Menichini porta in vantaggio i suoi (1-0), ma i biancoverdi reagiscono con il calcio di punizione trasformato da Grujic (1-1). I padroni di casa continuano a macinare gioco e si riportano avanti con Menichini che firma la doppietta personale (2-1). A chiudere i conti nel finale il gol di Lombardi che fissa il punteggio sul definitivo 3-1.

Per quanto riguarda le altre gare in programma, al “Bearzot” la Pro Gorizia ha pareggiato 1-1 contro il Chions. A segno Msafti per i biancazzurri padroni di casa e il solito Valenta per la formazione del pordenonese. Terza vittoria di fila per il Tamai, che piega 2-0 il Codroipo grazie alla doppietta di un imprendibile Carniello. Una Spal Cordovado in grande spolvero supera 1-3 la Virtus Corno a Corno di Rosazzo.