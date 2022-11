Nel turno infrasettimanale sorridono Zaule e Chiarbola Ponziana

Nel turno infrasettimanale valido come 14º turno del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia vincono lo Zaule Rabuiese di mister Carola, che a Muggia piega 2-1 il Tricesimo, trascinato dai gol di Loschiavo e Lombardi. In gol per i friulani Pretato. Vittoria di spessore anche per il Chiarbola Ponziana, che a Cervignano ha superato 1-2 la Pro Cervignano. A segno Coppola e Sistiani per la squadra di Musolino, Bertoni per i padroni di casa. Ancora una sconfitta per il Kras Repen, battuto 3-1 dal Brian Lignano Calcio di Moras. Gol di Autiero per i carsolini. Amara sconfitta interna per il San Luigi, condannata dal gol di Parpinel che consegna i 3 punti alla Spal Cordovado. Infine un pareggio pirotecnico per il Sistiana Sesljan, che a Visogliano impatta 3-3 contro un'agguerrita Juventina.

Tutti i risultati: Virtus Corno - Tamai 1-3, Brian Lignano Calcio - Kras Repen 3-1, Chions - Codroipo 2-0, Forum Julii - Fiume Veneto Bannia 0-1, Pro Cervignano Muscoli - Chiarbola Ponziana Calcio 1-2, Pro Fagagna - Sanvitese 2-0, Pro Gorizia - Maniago Vajont 5-3, San Luigi Calcio - Spal Cordovado 0-1, Sistiana Sesljan - Juventina Sant'Andrea 3-3, Zaule Rabuiese - Tricesimo 2-1.