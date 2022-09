Al via il campionato regionale di Eccellenza

Alle ore 15 di domenica 4 settembre comincia il campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. La stagione 2022/2023 ritrova il girone unico da 20 squadre, a differenza della scorsa stagione con due gironi da 12 squadre.

In campo cinque formazioni triestine. Lo Zaule Rabuiese attende a Aquilinia il Comunale Fiume Bannia, il Sistiana Sesljan è impegnato contro il Chions a Visogliano davanti ai propri tifosi, cosí come il Chiarbola Ponziana che ospita la Juventina e il Kras che a Repen affronterà la Pro Cervignano Muscoli. Appuntamento in trasferta contro la Pro Gorizia per il San Luigi.

Le altre partite in calendario: Brian Lignano Calcio - Spal Cordovado, Pro Fagagna - Forum Julii Calcio, Tamai - Sanvitese, Tricesimo - Maniago Vajont, Virtus Corno - Codroipo.