Lo Zaule si aggiudica il derby contro il Kras

Nel 15esimo turno del campionato regionale di Eccellenza, il Sistiana Sesljan interrompe la sua striscia positiva lasciando i 3 punti a un Codroipo in ottima forma: la gara si chiude sul 3-1 in favore dei padroni di casa. Il San Luigi, di scena in casa a Trieste, è stato superato dalla Pro Cervignano 1-2. Nel derby tra triestine, lo Zaule Rabuiese ha piegato 1-3 il Kras Repen a Monrupino, mentre un ottimo Chiarbola Ponziana ha fermato le furie rosse del Tamai sull'1-1.

Tutti i risultati: Maniago Vajont - Brian Lignano 1-1, Codroipo - Sistiana Sesljan 3-1, Fiume Veneto Bannia - Chions 0-1, Juventina Sant’Andrea - Pro Fagagna 0-1, Kras Repen - Zaule Rabuiese 1-3, San Luigi - Pro Cervignano Muscoli 1-2, Sanvitese - Pro Gorizia 1-1, Spal Cordovado - Forum Julii 2-0, Tamai - Chiarbola Ponziana 1-1, Tricesimo - Virtus Corno 2-2