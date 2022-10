Domenica amara per Primorec e Sant'Andrea

Giornata da dimenticare per le squadre triestine impegnate oggi nel quarto turno del campionato regionale di Promozione (Girone B). In via Locchi il Sant'Andrea San Vito ospita l'Ol3 e capitola 1-5 in una gara mai in discussione. Non basta il gol di Zaro ai padroni di casa per intimorire la formaizone friulana, che rappresenta i comuni di Faedis, Povoletto e Attimis. Ospiti in gol con Sicco che apre le marcature, uno scatenato Stefanutti (doppietta), Del Fabbro e Gregorutti. Il Primorec crolla invece sul campo del Mariano, che con i gol di Dall'Ozzo e Olivo vanifica i tentativi degli ospiti e fissa il risultato sul 2-1. San'Andrea e Primorec sono rispettivamente a 6 e 4 punti dopo 4 giornate.