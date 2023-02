Il derby è del Sistiana, beffato lo Zaule

Scherzo di carnevale allo Zaule Rabuiese che nel derby viene superato per 2-1 dal Sistiana Sesljan. Tre punti importanti per evitare di venir risucchiato nelle zone basse della classifica. Dal canto suo lo Zaule in formazione alquanto rimaneggiata non riesce a sfondare il muro eretto dalla

difesa ospite.

Primo tempo abbastanza equilibrato, entrambe le formazioni sembrano prendere le misure. Nei primi minuti subito un tentativo di Cofone che costringe Colonna a mettere la sfera sopra la traversa. All’8’ la punizione dal limite di Gotter finisce alta sopra la traversa. Al 15’ la conclusione di Millo finisce sul fondo. Al 18’ conclusione dalla sinistra di Villanovich scalda i guantoni del portiere. Al 23’ conclusione all’ esterno porta di Cofon. Al 27’ il Sistiana Sesljan passa in vantaggio, sugli sviluppi di una punizione di Disnan dalla sinistra, la sfera arriva dalle parti di Spetic che di testa anticipa D’Angnolo mettendo la sfera sotto la traversa per il 0-1. Al 30’ Gotter ha sui piedi il raddoppio, il diagonale dalla destra si spegne sul fondo. Al 31’ ci prova Venturini con una conclusione da fuori area. Al 40’ il diagonale al volo di Disnan dalla sinistra finisce sul fondo. Nel finale di tempo lo Zaule cerca il pareggio con il colpo di testa di Cofone deviato in angolo al 43’ e la punizione ribattuta a Palmeggiano. E il primo tempo si conclude con il Sistiana Sesljan aventi di un gol.

Nella ripresa lo Zaule esce dallo spogliatoio con un altro piglio iniziando a spingere fin dai primi minuti. Nei primi minuti un tentativo per parte prima ci prova Millo con una conclusione dal limite poi David Colja cerca, in scivolata, di anticipare D’Agnolo in uscita bassa, su suggerimento di Luca Crosato dal fondo. Al 3’ ci prova ancora Millo con una conclusione che costringe Colonna all’angolo. Cresce lo Zaule che guadagna metri nella metà campo costringendo il Sistiana Sesljan a giocare di rimessa. Al 9’ il tentativo di Podgornik è preda del portiere. All’11’ la conclusione di Venturini risulta alta. Al 13’ la conclusione di Disnan neutralizzata dalla difesa. Al 19’ il corner dalla sinistra di Girardini arriva a Cofone che non inquadra la porta mettendo sul fondo. Al 25’ sugli sviluppi di un’out Cofone spalle prova ad impegnare Colonna. Al 32’ ci prova Gotter la sua conclusione finisce sul fondo. Al 37’ l’arbitro decreta il calcio di rigore, dagli undici metri Cofone trasforma per 1-1. Il pareggio dura pochi minuti, al 43’ la grande reazione del Sistiana Sesljan, Francioli in contropiede infila D’Angolo per il 1-2. Vantaggio mantenuto anche nei sei minuti di recupero dove non succede praticamente niente. Settimana prossima il Sistiana Sesljan affronterà, in anticipo, il Virtus Corno tra le mura amiche alle ore 15.30. All’andata il Sistiana Sesljan si impose per 1-0.