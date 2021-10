Anticipi dilettanti, Chiarbola Ponziana-Kras Repen mette in palio punti pesanti.

Sono cinque, tra Eccellenza e Promozione, gli anticipi del sabato che si giocheranno, a partire dalle 15 nel calcio dilettanti. In Eccellenza, sono due i match in programma nel Girone B. Il derby triestino Chiarbola Ponziana-Kras Repen vale tantissimo. I padroni di casa devono vincere per rilanciarsi in zona salvezza mentre il Kras, con un successo, inanellerebbe il quarto successo consecutivo. L’altro match in programma è un test difficilissimo per la Pro Gorizia, che gioca in casa di una Pro Cervignano che ci ha già abituati a colpi gobbi in questo torneo. Nel Girone A di Promozione, Venzone-Bujese è un interessante derby udinese: chi vince si può rilanciare nelle zone alte della classifca. Nel Girone B, Juventina Sant’Andrea-Pro Romans è un testa coda. I padroni di casa vogliono continuare il proprio percorso in vetta mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per la corsa salvezza. Lo stesso identico copione è stato scritto per UFM-Terenziana Staranzano, con i padroni di casa a caccia di punti per riscattare l’ultima sconfitta in campionato mentre gli ospiti devono fare punti per muovere la classifica, momentaneamente molto brutta.