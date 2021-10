Anticipi dilettanti: in Eccellenza, nel triestino, sarà un sabato di grande calcio

In Eccellenza, nel Girone B, 4 gare su 6 si giocano di sabato, con il pomeriggio di calcio al via 15. Le sfide sono quasi tutte dei testa-coda, visto che si affrontano alcune tra le squadre più in palla dell’inizio di stagione contro alcune tra le squadre più in difficoltà. Il Sistiana Sesljan è a caccia di riscatto ma ospita, a Prosecco, la Virtus Corno, che, tra campionato e coppa, sta sorprendendo soprattutto per la solidità del gioco espresso. Gli udinesi sono al cospetto di una squadra che ha faticato ma che, guardando i valori tecnici, è sulla carta solida e dura da affrontare: sarà un bello scontro. Primorec-Kras Repen è un derby triestino tra due squadre partite male ma con prospettive diverse. Sulla carta il Primorec era atteso da una stagione complessa, anche guardando al valore della rosa, mentre il Kras è stato costruito per disturbare le prime classificate, con l’obiettivo di lottare il prima possibile per la vetta. I tre punti in palio sabato hanno il sapore, per entrambe, del rilancio. Il San Luigi vuole continuare a stupire e cerca la quarta vittoria su quattro in casa della Pro Cervignano. I giovani terribili di Sandrin non vogliono mollare la vetta, così come il Torviscosa, che scende in campo un'ora dopo, alle 16, contro l’Ancona Lumignacco. Gli udinesi non sono riusciti a centrare un risultato utile contro il Kras ma hanno fatto vedere buone cose in stagione, nonostante siano l'unica squadra dei due gironi ancora a zero punti. Chissà se si sbloccheranno proprio contro la capolista.

In Promozione, nel Girone A, la Bujese ospita l’Union Martignacco alle 17. Nel Girone B, invece, in campo alle 15 due grandi sfide: Forum Iulii-Azzurra Premariacco e Juventina Sant’Andrea-Terenziana Staranzano.