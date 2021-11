Anticipi dilettanti: al Sistiana Sesljan il compito di provare a fermare la capolista Torviscosa

Sono cinque gli anticipi di lusso tra Eccellenza e Promozione nel sabato di calcio dilettanti. Nel Girone B di Eccellenza vanno in campo prima e seconda della classe. Il Torviscosa fa visita al Sistiana Sesljan per continuare a navigare a punteggio pieno in testa al girone B ma i triestini vengono da 2 vittorie consecutive. I gialloblù, a cui anche un punto farebbe comodo in ottica salvezza, saranno un test importantissimo per la capolista. La Pro Gorizia, invece, gioca sul campo di una Virtus Corno che sogna il terzo posto. Il Brian Lignano vuole continuare a correre in vetta al Girone A di Eccellenza ospitando, al “Teghil”, un Fiume Bannia che cerca punti per non perdere terreno dalle prime e poter restare incollato al treno playoff. Gemonese-Tricesimo, invece, mette in palio punti per allontanarsi dalle zone calde. Chiude il programma, in Promo B, Risanese-Santamaria.

Di seguito, ecco il programma del sabato pomeriggio di calcio dilettantistico.

ECCELLENZA A

Brian Lignano – Fiume Veneto Bannia (stadio “Teghil”, ore 16.30)

Gemonese - Tricesimo (ore 16)

ECCELLENZA B

Sistiana Sesljan - Torviscosa (ore 15.30)

Virtus Corno – Pro Gorizia (ore 15)

PROMOZIONE B

Risanese - Santamaria