Promozione: i risultati della prima giornata

Nel Girone B, il Trieste Calcio vince in casa contro la Risanese grazie alle reti di Gileno e Gueye. Goleada del Tolmezzo Carnia sul Costalunga, che cade rovinosamente 6-0. Bella vittoria anche del SantaMaria che va sul campo della Terenziana Staranzano e si impone per 0-4. 0-3 corsari per Sangiorgina e Forum Iulii che si impongono in trasferta rispettivamente sul campo del San Giovanni e del Sant'Andrea San Vito. Vittoria per 2-0, invece, per l'Union Fincantieri Monfalcone si è liberata in trasfera del Sevegliano Fauglis. Chiude la panoramica sui risultati di questa prima giornata di campionato l'1-1 tra Pro Romans Medea e Aquileia.

Nel Girone A, la Maranese, papabile contendente al titolo, inizia la stagione alla grande vincendo 1-2 sul campo dell'Union Martignacco. Benmissimo anche il Venzone, che regola un Camino partito sottotono con un netto 0-3. L'Unione Basso Friuli si conferma: solida vittoria per 1-4 in casa della Tarcentina. Brutto pomeriggio per l'OL3 che cade in casa contro il Prata Falchi con un rocambolesco 3-4. L'ultima vittoria di giornata è pordenonese, con il Torre che si è imposto a domicilio sul SaroneCaneva per 2-3. Gli altri risultati del girone sono pareggi. Lavarian Mortean e Bujese si confermano due difese molto solide e terminano il proprio scontro 0-0. Lo stesso risultato si registra anche al termine di Casarsa-Sacilese, big match di giornata tra due squadre di livello che potranno impensierire non poco le udinesi, puntando ai piani alti della classifica. 1-1 è il risultato finale di Manaigo Vajont e Corva.