Eccellenza, la Pro Gorizia supera 3-1 il San Luigi

Comincia nel peggiore dei modi il campionato di Eccellenza del San Luigi di mister Sandrin. I biancoverdi escono sconfitti per 3-1 dal campo del Pro Gorizia, con due infortuni (Zetto e Di Lenardo) e la squalifica di Male. Nonostante l'assenza di Gashi, attaccante più prolifico della formazione di casa, i biancazzurri vincono trascinati dalla doppietta Msafti. L'attaccante si sblocca dopo 11 minuti, lanciato in profondità e bravo a superare De Mattia con un tocco sotto. Dopo pochi giri di orologio, è ancora lui a siglare il raddoppio con una conclusione imparabile: al 17' è 2-0.

A pochi minuti dal termine del primo tempo sprazzo del San Luigi in avanti, ma la conclusione di Carlevaris è imprecisa.

Nella ripresa ospiti pericolosi con il tiro di Vangelli che al 58' costringe Bruno all'intervento in presa bassa. All'80 il San Luigi rimane in 10 uomini per l'espulsione di Male. Poco dopo, all'86', Samotti va in rete con un bel diagonale e cala il sipario sulla partita. Nel recupero arriva la rete della bandiera di Vagelli, che fissa il punteggio sul 2-1.

"Oggi purtroppo si è vista una sola squadra in campo - sono le parole del presidente del San Luigi Ezio Peruzzo - Non siamo stati in partita e oltre a 3 reti al passivo torniamo a casa con 2 infortuni e una squalifica".

IL TABELLINO

PRO GORIZIA 3

SAN LUIGI 1

GOL: 11’ Msatfi, 17’ Msatfi, 86’ Samotti, 90'+ 2' Vagelli

PRO GORIZIA: Bruno, Duca, Maria, Gambino, Piscopo, Gregoric, Presti (st 21’ Lucheo), Samotti (st 42’ Pafundi), Msatfi (st 36’ Bradaschia), J. Grion (st 46’ Sambo), Kogoi (st 18’ Catania). All.: Franti

SAN LUIGI: De Mattia, Caramelli, Tuccia, Male, Zetto (st 31’ Pisani), Di Lenardo (pt 33’ Carlevaris), Ianezic, Cottiga, Marin (st 21’ Codan), Vagelli, Mazzoleni. All.: Sandrin

Note: espulso Male per il San Luigi.

I risultati della 1ª giornata (4 settembre 2022): Brian Lignano - Spal Cordovado 1-2, Chiarbola Ponziana Calcio - Juventina 1-2, Kras Repen - Pro Cervignano Muscoli 0-2, Pro Fagagna - Forum Julii 3-1, Tamai - Sanvitese 3-1, Sistiana Sesljan - Chions 0-3, Tricesimo - Maniago Vajont 0-2, Virtus Corno - Codroipo 0-1, Zaule Rabuiese - Comunale Fiume Bannia 1-1.

Nel prossimo turno, sabato 10 settembre alle ore 15.00 la Pro Gorizia è attesa dal Forum Julii Calcio, mentre il San Luigi ospiterà domenica 11 (ore 15) il Brian Lignano.