Eccellenza, lo Zaule fa 1-1 al 90' contro il Fiume Veneto

Lo Zaule di mister Riccardo Carola è l'unica formazione triestina che non esce sconfitta dalla 1ª giornata del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Ad Aquilinia i viola ospitano il Comunale di Fiume Veneto Bannia, formazione pordenonese guidata da mister Bortolussi.

Gara intensa e equilibrata, con le due formazioni che giocano un calcio molto fisico e tengono il ritmo alto per tutti i 90' minuti. Il primo tempo si chiude senza reti. Ospiti in vantaggio in avvio di ripresa con la marcatura di Crevatin

In avvio di ripresa la formazione pordenonese si era portata in vantaggio con la conclusione vincente di Manzato. Nell'assalto finale lo Zaule trova il gol del pareggio al 90'. A segno Crevatin che non perdona la distrazione della difesa avversaria e supera Zanier, evitando la sconfitta ai suoi.

La partita finisce 1-1. stesso risultato dell'ultimo confronto tra le due squadre nella scorsa stagione.

IL TABELLINO

ZAULE RABUIESE 1

COMUNALE FIUME V. BANNIA 1

GOL: Crevatin 90'; A. Manzato 61'

ZAULE RABUIESE L. D'Agnolo, A. Spinelli, A. Miot, L. Venturini, M. Loschiavo, T. Sergi, C. Palmegiano, F. Maracchi, M. Girardini, M. Cofone, D. Menichini A disposizione: Boeri emanuele, N. Millo, M. Costa, M. Razem, S. Crevatin, T. Surez, A. Olio, Meti stiven, G. Lombardi All: Riccardo Carola

COMUNALE FIUME BANNIA: A. Zanier, G. Dassiè, E. Greatti, A. Nieddu, D. Di Lazzaro, A. Zambon, R. Barattin, Pizzioli gabriele, A. Manzato, A. Alberti, Sellani A disposizione: Della rossa paolo, G. Marian, Sbaraini, Guerra, G. Bortolussi, A. Calliku, M. Caldarelli, Frunch, E. Da Ros All: Bortolussi Roberto

I risultati della 1ª giornata (4 settembre 2022): Brian Lignano - Spal Cordovado 1-2, Chiarbola Ponziana Calcio - Juventina 1-2, Kras Repen - Pro Cervignano Muscoli 0-2, Pro Fagagna - Forum Julii 3-1, Tamai - Sanvitese 3-1, Sistiana Sesljan - Chions 0-3, Tricesimo - Maniago Vajont 0-2, Virtus Corno - Codroipo 0-1, Pro Gorizia - San Luigi 3-1.

Nel prossimo turno, domenica 11 settembre (ore 15) lo Zaule sarà ospite della Spal Cordovado, mentre il Comunale Fiume Veneto Bannia si confronterà sul proprio campo contro la Virtus Corno.