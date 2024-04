Calcio, i pulcini del San Luigi si aggiudicano il torneo interregionale Pulcino d'Oro Fvg

TRIESTE - I pulcini 2013 dell’Asd San Luigi sono saliti, domenica 21 aprile, sul gradino più alto del podio del torneo interregionale Pulcino d'Oro Friuli Venezia Giulia. Imbattuti in tutti i match disputati, i giovani atleti si sono distinti sul campo dell’Asd Cavolano, primeggiando su 16 formazioni provenienti da tutto il triveneto. Il San Luigi è riuscito così a strappare il pass per accedere alle finali internazionali a Levico Terme, in Trentino, dal 13 al 16 giugno. Nell’edizione 2023, la fase finale ha potuto vantare, tra le altre, squadre del calibro di Milan, Juventus, Inter, Roma, Bologna, Benfica, Olympique Marsiglia, Psv Eindhoven, Leeds United.