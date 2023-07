Colpo del Chiarbola Ponziana, preso Fabio Malandrino

Colpo di mercato del Chiarbola Ponziano che riporta a Trieste il terzino Fabio Malandrino, l'anno scorso alla Prodeco Montebelluna nel girone C di Serie D.

Classe 2002, ha mosso i primi passi nel vivaio del Ponziana. Passato poi alla Triestina fino all'Under 19, ha in seguito giocato sempre in quarta serie. Imperia, Desenzano, Forlì e come detto Montebelluna le maglie indossate dall'esterno basso mancino che ora scende in Eccellenza.