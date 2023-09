Colpo di mercato della Trieste Victory Academy, preso Luca Pizzul

Un corteggiamento lungo, una trattativa complessa, un colpo di mercato cercato, voluto ed alla fine realizzato. Il presidente Alex de Bosichi, il DS Andrea Orlini ed il DT Andrea D’Agnolo mettono la ciliegina sulla torta nel primo anno in Promozione dell'Academy. Ed è una ciliegina di quelle gustose, destinate a cambiare ossatura ed ambizioni di una squadra che proprio domenica scorsa era riuscita a cogliere il suo primo largo successo nella nuova categoria.

Alla corte di mister Matteo Tropea arriva infatti il ventiquattrenne triestino Luca Pizzul, difensore sinistro con un curriculum che nonostante la giovane età fa impressione: 115 presenze con due goal in Serie C con Triestina, Pro Patria e Renate, una sessantina in Serie D fra Triestina e Mestre, ha militato anche, da giovane, negli Under 17 dell’Udinese. Un innesto che può dunque decisamente essere considerato un lusso per la categoria, destinato a blindare un reparto difensivo già di buon livello portando un evidente salto di qualità. Luca a Renate si è scoperto anche un buon centrocampista, ed è anche in posizione leggermente più avanzata che potrà essere impiegato come arma tattica in grado di inventare e costruire, grazie alla sua forza fisica ed alle capacità tecniche.