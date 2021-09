Costalunga, che brutto inizio! Gialloneri sconfitti 6-0 in casa del Tolmezzo Carnia

Il Tolmezzo Carnia inizia la stagione alla grande con una goleada al Costalunga, presentandosi alla grande alle concorrenti del Girone B e avanzando una candidatura a far parte delle zone nobili della classifica. Il match, come sintetizza il 6 a 0 finale, è a senso unico, con gli udinesi che non soffrono mai e, accelerando a fine primo tempo, si portano sul 4 a 0 trovando poi lo strappo per una ripresa di gestione, caratterizzata da altri due gol. Al 5’ i rossoblu passano subito in vantaggio con il rigore di Fabris, che stappa la partita. Gli udinesi prendono in mano le redini del gioco e continuano ad attaccare, trovando il raddoppio di Madi al 21’ in diagonale. Nel finale arrivano altri due gol: al 39’ con un tap-in, su cross dalla destra a rientrare, di Zancanaro e al 46’ con un bel tiro di Romanelli. Nella ripresa lo spartito non cambia, nonostante i ritmi calino leggermente. Il Tolmezzo Carnia domina e infligge altri due gol a un Costalunga frastornato: Madi firma la doppietta con una bella girata in area su un cross da destra e Nagostinis chiude in ripartenza la partita con il sesto gol. Per il Tolmezzo Carnia è un inizio col botto. Il Costalunga ha più di qualcosa da rivedere.

Asd Tolmezzo Carnia - Costalunga: 6-0

Asd Tolmezzo Carnia: D.Cristofoli, Tassotti (35' st Nagostinis), Faleschini, Romanelli, Capellari, Persello, Madi, Fabris D. (1' st Solari), Zancanaro (32' st Maion), Gregorutti (34' pt Cimenti), Nassivera Mar. (21' st Zanier). A disp.: Beltrame, De Giudici, Rovere F.. All.: Mauro Serini.

Costalunga: Nisi, Gazic, Mengata, Skabar (27' st Hajrullai), Barzelato, Petrosi (12' st Serafini), Balihodzic, Simic (40' st De Mola), Spinoso, Sigur, Madrusan (26' st Brusatin). A disp.: D'Angelo, Beqiri, Inchiostri, D'Angelo. All.: Bonadei.

Arbitro: Calò di Udine.

Reti: 21' pt Madi (Tol), 39' pt Zancanaro (Tol), 45'+1' pt Romanelli (Tol), 5' pt Fabris D. (Tol) su rig., 35' st Madi (Tol), 38' st Nagostinis (Tol).

Note: Ammoniti: Skabar, Nisi, Madrusan, Zancanaro (Tol), Sigur, Solari (Tol).