Dilettanti, il Torviscosa gioca sabato e vuole allungare sul San Luigi

Il pomeriggio di anticipi del sabato offre, tra Eccellenza Girone B e Promozione Girone A, tre sfide interessanti per capire i rapporti di forza in una corsa alle prime posizioni. I campionati, ora, iniziano ad entrare sempre più nel vivo. Alle 15, in Eccellenza, occhi puntati sul Torviscosa, che ospita la giovane e vivace Pro Cervignano, abile a fermare il San Luigi dell’ex-Sandrin nell’ultimo turno. La capolista padrone di casa ha la chance di centrare la quinta vittoria su cinque giornate, mettendo pressione su Pro Gorizia e SanLu, in campo domenica. L’altra sfida in programma in contemporanea, Ronchi-Virtus Corno, è un duello tra due potenziali mine vaganti. Sia i padroni di casa che gli ospiti hanno dimostrato ottimi valori e possono infastidire, in gara secca, anche le più forti. Un successo in questa sfida potrebbe dare ancora più fiducia alla vincente, lanciandola al ruolo di outsider del campionato, con la Virtus che, con tre punti, potrebbe addirittura agganciare per 24 ore il San Luigi al terzo posto della classifica. L’ultimo anticipo in programma è Maniago Vajont-Venzone, sfida di vertice in cima al Girone A di Promozione. Il match – fischio d’inizio alle 15.30 – vede i padroni di casa vogliosi di rilanciarsi definitivamente affacciandosi ai primi posti. Il Venzone operaio di Cleto Polonia, partito dichiaratamente per salvarsi, ha fatto però 10 punti in 4 gare ed è primo. Inutile dire che, con un altro risultato utile, la situazione per quanto riguarda gli udinesi sarebbe molto tranquilla, anche se il campionato resta lungo, dando grande carica per il futuro. Al di là del risultato, però, si può già dire che la sorpresa di questo avvio di stagione è - questo si, senza ombra di dubbio - il Venzone.