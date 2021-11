Dilettanti: il Primorec si rifà il look in panchina e gioca in anticipo

Tra Eccellenza e Promozione sono sei le gare ad animare il sabato pomeriggio di anticipi dei dilettanti. Nel Girone B di Eccellenza, il Primorec 1966 fanalino di coda scende in campo in casa dello Zaule dopo il cambio in panchina avvenuto in settimana: fuori il dimissionario Vincenzo De Sio, la squadra sarà guidata da Enrico ed Enzo Esposito, che prima erano mister in seconda e direttore sportivo. Tre punti sarebbero fondamentali, per i biancorossi, sia per sbloccarsi psicologicamente che per alimentare una piccola speranza di salvezza. Nell’altra gara la Pro Gorizia cerca di mettere pressione al Torviscosa sfidando il Ronchi. Nel Girone A di Promozione, alle 17, Union Martignacco-Tarcentina è una sfida salvezza, mentre nel B si giocano solo big match validi per le zone nobili della classifica: Juventina-Forum Iulii e Tolmezzo Carnia-Sevegliano Fauglis.

Sabato, ore 14.30

ECCELLENZA B

Pro Gorizia-Ronchi

Zaule Rabuiese-Primorec 1966 (ore 15.30)

PROMO A

Prata Falchi Visinale-Corva

Union Martignacco- Tarcentina (ore 17)

PROMO B

Juventina Sant’Andrea-Forum Julii

Tolmezzo Carnia-Sevegliano Fauglis