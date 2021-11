Dilettanti: i numeri del weekend

Di seguito il consueto appuntamento con le statistiche e i numeri più interessanti dell'ultimo weekend di calcio dilettantistico, che, come sempre, ha regalato spettacolo.

6 – i punti di distacco tra l’ultima e la terza classificata del Girone A di Eccellenza. La Spal, fanalino di coda con 4 punti, deve ancora trovare la prima vittoria in stagione ma non vede affatto lontane Tamai, Fontanafredda e Codroipo, terze con 10 punti. Il delta, nel Girone B, raddoppia, con il Primorec che, con un solo punto, sta a meno 13 dal San Luigi. È forse questo il dato che, più di tutti, testimonia l'equilibrio di un girone così complesso e competitivo.

0 – i gol segnati dalla Pro Gorizia per la prima volta in stagione. Il San Luigi ha bloccato la squadra che, da inizio anno, non aveva mai lasciato solo in vetta il Torviscosa, ancora a punteggio pieno. I verdi con una prestazione del genere ritrovano fiducia dopo un periodo con qualche problema e riguadagnano il terzo posto.

2 – le vittorie consecutive del Sistiana Sesljan, che poco più di 10 giorni fa era all’ultimo posto del Girone B di Eccellenza a un punto insieme al Primorec. Un punto ottenuto nella prima gara stagionale, proprio contro i biancorossi. Adesso, i successi contro Ronchi e Kras rilanciano i gialloblù, divenuti una candidata credibile alla salvezza.