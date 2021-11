Eccellenza, le gare della domenica

Nel Girone B, occhi puntati sul big match Pro Gorizia-Torviscosa: gli ospiti, con un successo, potrebbero fare dieci vittorie su altrettante gare, andando a più sette dai biancazzurri e mettendo una discreta ipoteca sulla vetta del girone. Kras e Zaule cercheranno di sfruttare un eventuale passo falso della Pro per avvicinarsi al secondo posto, andando a giocare sul campo rispettivamente di Ronchi e Sistiana Sesljan. Un aspetto fondamentale per far partecipare anche la terza classificata ai play-off. Chiude il programma la sfida salvezza Pro Cervignano-Primorec, con gli ospiti che sono a una delle ultime chiamate per rientrare nella corsa salvezza.

Nel Girone A, il Brian Lignano vuole mantenere la vetta andando sul campo di una galvanizzata Spal Cordovado, che nell’ultima giornata ha trovato la prima vittoria stagionale contro il Fiume Bannia. Il Chions proverà a rispondere contro un Codroipo tosto e in ottima forma. La Pro Fagagna, ultima, ha bisogno di punti anche se con il Fontanafredda, una delle sorprese del campionato, non sarà facile. Tamai-Rive Flaibano chiude il programma, con Gemonese-Fiume Bannia rinviata per sette casi di positività tra gli ospiti.