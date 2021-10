Eccellenza: negli anticipi si ferma il San Luigi, vola il Torviscosa. Domani le altre gare

Nel Girone A di Eccellenza il big match di giornata, per quanto riguarda le udinesi, è Brian Lignano-Rive Flaibano, con un test importante per la capolista padrona di casa, che vuole continuare a punteggio pieno. Il Codroipo, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, ospita la vivace Sanvitese. Il Tricesimo gioca sul campo del forte Fiume Veneto Bannia, mentre Pro Fagagna-Gemonese, completa il programma delle udinesi. Le ultime due gare sono due scontri tra pordenonesi molto interessanti: Fontanafredda-Tamai, con gli ospiti che puntano a vincere per avvicinarsi alla vetta, e Spal Cordovado-Chions, che può valere ai gialloblù la quarta vittoria in altrettante gare.

Nel Girone B, dopo i quattro anticipi, riflettori puntati sullo Zaule, che ospita il Ronchi, e sulla Pro Gorizia, che punta a tenere il passo del Torviscosa raggiungendolo a 12 punti. Gli anticipi: Sistiana Sesljean-Virtus Corno 0-1, Ancona Lumignacco-Torviscosa 2-3, Pro Cervignano-San Luigi 1-1, Kras Repen-Primorec 3-1.