Eccellenza: big match domenicale per il San Luigi

Nel Girone B, il Torviscosa scende in campo consapevole che, con una vittoria, può allungare in vetta. Gli udinesi, finora, hanno solo vinto e vogliono continuare, oggi, in casa contro il San Luigi: il pareggio della Pro Gorizia nell’anticipo potrebbe consentire al Torviscosa una mini-fuga. Anche i verdi, però, sono motivati. Fermare chi ha fatto bottino pieno rappresenta già di per sé uno stimolo e la classifica, inoltre, ora non è felice, visto che lo Zaule ha momentaneamente sorpassato i ragazzi di Sandrin al terzo posto grazie al 6-0 sul Primorec. Kras Repen-Virtus Corno mette in palio punti per rientrare nella corsa play-off mentre le altre due sfide in programma, Ancona Lumignacco-Sistiana e Chiarbola-Pro Cervignano contano molto in ottica salvezza.

Nel Girone A di Eccellenza il Brian Lignano Capolista fa visita al Fontanafredda, in palla dopo la vittoria sul Fiume Bannia nel derby e il pari contro il Codroipo di sette giorni fa. Nonostante i rossoneri abbiano qualche assenza, per gli udinesi non sarà facile mantenere la testa, insediati dal Chions, impegnato contro la Sanvitese in trasferta. Rive Flaibano-Gemonese può aprire a diverse prospettive: un successo dei padroni di casa potrebbe valere molto in ottica playoff, così come, per la corsa salvezza, una vittoria ospite. Codropio-Pro Fagnagna è un derby udinese tra outsiders mentre Fiume Bannia-Spal Cordovado chiude il programma.