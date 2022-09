Eccellenza, a Opicina la Juventina passa 1-2 sul Chiarbola Ponziana

Anche il Chiarbola Ponziana comincia con un passo falso il suo percorso nel campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 2022/2023. La squadra di Musolino ha ospitato a Opicina la neopromossa Juventina Sant'Andrea, formazione della provincia di Gorizia dalle ottime qualità. I biancorossi allenati da Sepulcri si sono imposti per 1-2, al termine di 90 minuti combattuti ed equilibrati.

Il Chiarbola Ponziana, infatti, pur mettendo in campo per larghi tratti buone trame di gioco spinto dall'entusiasmo dei suoi tifosi, non è riuscito a imporsi su un avversario tosto e molto preciso in fase di copertura. Non è bastato il guizzo del solito Lionetti - suo il primo gol dei biancoazzurri nella nuova stagione - per evitare la sconfitta all’esordio. I goriziani mantengono il controllo della partita e vanno a segno con Selva prima e Piscopo poi, fissando il risultato sull’1-2 finale.

IL TABELLINO

CHIARBOLA PONZIANA 1

JUVENTINA 2

GOL: Lionetti; Selva, Piscopo

CHIARBOLA PONZIANA: Zetto, Ferro, Trevisan, Stipancich, Surez, Frontali, Montestella, Delmoro, Lionetti, Sistiani, Freno A disp. Musolino, Zappalà, Berisha, Jerman, Coppola, COmugnaro, Gorla, Maio, Tomat All. Musolino

JUVENTINA: Gregoris, Cuca, Celcer, Marini, Russian, Cerne, Hoti, Papagna, Selva, Piscopo, Colonna A disp. Paesini, De Cecco, Racca, Martinovic, Jurin, Zejnuni, Garic, Kerpan, Cocolet All. Sepulcri

I risultati della 1ª giornata (4 settembre 2022): Brian Lignano - Spal Cordovado 1-2, Pro Fagagna - Forum Julii 3-1, Tamai - Sanvitese 3-1, Sistiana Sesljan - Chions 0-3, Tricesimo - Maniago Vajont 0-2, Virtus Corno - Codroipo 0-1, Pro Gorizia - San Luigi 3-1, Zaule Rabuiese - Comunale Fiume Veneto Bannia 1-1, Kras Repen - Pro Cervignano Muscoli 0-2

Nel prossimo turno, domenica 11 settembre alle 15.00, Codroipo - Chiarbola Ponziana e Juventina - Tamai.