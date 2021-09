Eccellenza, due anticipi e tanto spettacolo previsto per la prima giornata

Il San Luigi inaugura il campionato in anticipo, insieme a Virtus Corno-Pro Cervignano. Poi, domenica, le altre gare, con il Kras in cerca di riscatto e altri incroci di livello in entrambi i gironi.

La regina dei campionati dilettantistici regionali, l’Eccellenza, leva le ancore. La nuova formula a 24 squadre divise in gironi da 12 ci regalerà, di settimana in settimana, numerosi big match ed incontri interessanti.

Nel Girone B si parte subito con due anticipi nel pomeriggio di sabato. Alle 15 il giovane San Luigi del Sandrin-bis inizia il proprio torneo ospitando lo Zaule, matricola in Eccellenza. Riusciranno i verdi a dar continuità a quanto di buono fatto in Coppa? L’altra sfida è tra la sorprendente Virtus Corno e il solido Pro Cervignano Muscoli, al via alle 16. Nel pomeriggio di domenica va in scena un grandissimo derby triestino tra due squadre a caccia di riscatto: il Sistiana Sesljan ospita il Primorec. Pro Gorizia-Ancona Lumignacco è una sfida tra una conferma, i padroni di casa, e una potenziale sorpresa nella categoria, per quanto visto in Coppa. Ronchi-Chiarbola interessante sfida tra due squadre che vogliono capire la propria posizione gerarchica nel torneo, mentre chiude il turno il forte Torviscosa padrone di casa contro il Kras Repen, costruito per fare bene e in cerca di riscatto dopo la brutta eliminazione in Coppa.

Nel Girone A, sono due le sfide di cartello: Pro Fagangna-Brian Lignano e Tamai-Fiume Veneto Bannia. Chiudono il programma: Chions-Fontanafredda, Gemonese-Spal Cordovado, Sanvitese-Rive D’Arcano Flaibano e Tricesimo-Codroipo.

GIRONE B

Sabato, ore 15

San Luigi – Zaule Rabuiese

Virtus Corno – Pro Cervignano Muscoli (ore 16)

Domenica, ore 15

Sistiana Sesljan - Primorec 1966 (Comunale Via Felluga, Trieste)

Pro Gorizia – Ancona Lumignacco

Ronchi Calcio – Chiarbola Ponziana

Torviscosa – Kras Repen

GIRONE A

Domenica, ore 15

Chions – Fontanafredda

Gemonese – Spal Cordovado

Pro Fagagna – Brian Lignano

Sanvitese – Rive D’Arcano Flaibano

Tamai – Fiume Veneto Bannia

Tricesimo - Codroipo