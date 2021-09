Eccellenza: ecco i risultati della prima giornata

Pronti via e l'Eccellenza regala subito spettacolo. Nel Girone B, fuochi d'artificio in Pro Gorizia-Ancona Lumignacco. Alla vigilia questo match prometteva bene e così è stato: botta risposta con sorpassi e controsorpassi che porta al 4-3 finale. Per i padroni di casa tripletta di Jacopo Grion e gol di Elia Grion, mentre per gli ospiti a segno Bradaschia e Pillon (doppietta). Successo importante per il Torviscosa che supera 3-1 il Kras Repen, infliggendo un'altra pesante sconfitta ai biancorossi dopo il 5-1 di Coppa subito dal Tamai. Valanga del Chiarbola Ponziana sul Ronchi: 1-4 per i biancoazzurri. Pareggio nel derby triestino tra Sistiana e Primorec: 1-1. San Luigi-Zaule 1-0 e Virtus Corno-Pro Cervignano 1-1 i due anticipi del sabato.

Nel Girone A, il Brian Lignano si impone con un sonoro 4-0 sulla Pro Fagagna, a onor di cronaca rimaneggiata da alcuni infortuni di peso soprattutto davanti. Bene anche il Rive D'Arcano Flaibano, che va avanti per 3-0 su un campo complicato come quello della Sanvitese di Paissan con i gol di Kuqi, Almberger e Fiorenzo prima di subire il tentativo di rimonta dei padroni di casa che sul finale si fanno sotto con Venaruzzo e Rinaldi per il 2-3 finale. Pareggi per la Gemonese, che ottiene un 2-2 contro una Spal Cordovado da tenere d'occhio, poiché partita male in Coppa Italia ma forte di una rosa di tutto rispetto, e del Tricesimo, bloccato dal Codroipo sull'1-1 con Zucchiatti. Completa il quadro il Chions, vittorioso agilmente sul Fontanafredda per 2-0, e il Fiume Bannia, che sbanca il campo del Tamai nel big match di giornata con un gol di Caliò.