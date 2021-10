Eccellenza: i risultati della quinta giornata

Nel Girone B di Eccellenza, la Pro Gorizia tiene il colpo del Torviscosa e risponde agli udinesi - vittoriosi nell’anticipo contro la Pro Cervignano - superando per 2-0 il Sistiana Sesljan. Le due compagini continuano quindi a marciare a braccetto e a punteggio pieno. Una corsa a cui, con carattere, vuole partecipare anche il San Luigi. Dopo il pari di sette giorni fa, i verdi si trovavano sotto 0-2 contro un Primorec che già assaporava la prima vittoria in campionato. La squadra di Sandrin, però, ha trovato la forza per rimontare e portarsi a casa un 3-2 pesantissimo. Terza vittoria in fila per il Kras Repen, che dopo le pesanti sconfitte contro Torviscosa e Pro Gorizia, sa solo vincere: in quest’ultima giornata di campionato basta un 1-0 allo Zaule Rabuiese per i tre punti. Primo successo in stagione per l’Ancona Lumignacco, che supera 2-0 il Chiarbola Ponziana in uno scontro diretto salvezza. Chiude il programma il successo 0-2 della Virtus Corno sul campo del Ronchi nell’anticipo del sabato.

Il Girone A continua ad essere un campo di battaglia, caratterizzato da partite tiratissime e risultati inattesi. Il big match di giornata, Chions-Brian Lignano, è finito 2-2: gli udinesi sono passati in vantaggio con Baruzzini su rigore per poi venir superati dai padroni di casa grazie ai gol di Boskovic e Crivaro. Il pareggio, sul finale, è arrivato grazie a Tartalo. Le due favorite per il primato, nonostante il pari, allungano sulle inseguitrici. Il Tamai, infatti, è caduto per 3-1 sul campo della Gemonese mentre il Codroipo, in casa, ha superato di misura il Fiume Bannia. Brutta sconfitta del Rive D’Arcano Flaibano contro il Fontanafredda per 1-2, mentre il derby Tricesimo-Pro Fagagna si è chiuso 1-1. La giornata è completata dalla vittoria della Sanvitese nel derby con la Spal Cordovado: un 2-1 fondamentale in chiave salvezza.