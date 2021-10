Eccellenza, i risultati della terza giornata: Torviscosa e Pro Gorizia fanno compagnia al San Luigi

Le due inseguitrici del San Luigi lo raggiungono a punteggio pieno in vetta al campionato, con il Kras Repen che, nell'altra partita della domenica, trova il primo successo in campionato

Nel Girone B, il San Luigi, primo a punteggio pieno dopo il 3-2 nell’anticipo contro il Sistiana Sesljan, è stato raggiunto in vetta dal Torviscosa e dalla Pro Gorizia. Gli uomini di Pittilino hanno superato 2-0 il Chiarbola con le reti di De Cecco e Puddu mentre la Pro Gorizia, con una doppietta di Gubellini, ha regolato 2-1 lo Zaule Rabuiese. Da quello che si è visto in queste prime giornate, il livello nel Girone B è alto per quanto riguarda le favorite ma c’è meno equilibrio rispetto al Girone A. Nell’ultima partita della domenica, il Kras Repen si è finalmente sbloccato trovando la prima vittoria in campionato per 4-3 contro l’Ancona Lumignacco, che resta ultimo. Chiudono il programma gli altri due anticipi: Virtus Corno-Primorec 2-0 e Ronchi-Pro Cervignano 0-0.

Nel Girone A continuano a viaggiare a punteggio pieno le due favorite, Brian Lignano e Chions, prime in classifica e abili a regolare rispettivamente la Gemonese e la Pro Fagagna. I delfini segnano un gol per tempo e stendono i giallorossi con le reti di Stiso e Delle Case, mentre il Chions si aggrappa a Voltasio (doppietta) e supera la Pro. Rive D’Arcano Flaibano e Tricesimo sono a loro volta imbattute ma non a punteggio pieno, bensì con 5 punti a testa. Il Rive ha pareggiato 1-1 nel derby col Codroipo, mentre il Tricesimo ha trovato il primo successo in campionato contro il Fontanafredda, 3-1 grazie alla doppia di Del Riccio e al gol di Khayi. Il Tamai regola la Spal Cordovado del debuttante Max Rossi e sale al secondo posto con 6 punti mentre la Sanvitese, con uno 0-0 importante, muove la classifica contro il Fiume Bannia.