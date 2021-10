Eccellenza, i risultati della quarta giornata

Il Girone A di Eccellenza regala emozioni incredibili, con il Brian Lignano che risorge dalle proprie ceneri e vince in rimonta, 3-2, contro il Rive Flaibano. Alla fine del primo tempo il Rive conduceva 2-0 ma nella ripresa gli uomini di Moras hanno trovato la forza per ribaltarla. Ora i delfini sono primi, a punteggio pieno. Il Chions, infatti, è stato fermato dalla Spal Cordovado, al terzo pareggio in tre gare e al primo punto con l’ex-Udinese Max Rossi in panchina, e segue ora la capolista a meno 2. Si fa sotto il Tamai, che sale a 9 punti con una vittoria per 3-2 sul campo del Fontanafredda molto simile, per come si è sviluppata, a quella del Brian descritta sopra. A Codroipo, fuochi d’artificio tra i padroni di casa e la Sanvitese: il 3-3 finale ha regalato show, mentre vincono Fiume Bannia e Pro Fagagna su Tricesimo e Gemonese. Nel Girone B la Pro Gorizia vola: altro 3-0 sul Chiarbola Ponziana e primo posto riconfermato, a 12 punti, insieme al Torviscosa. Il San Luigi, invece, si ferma contro la Pro Cervignano e sottolinea una caratteristica della propria rosa che si pensava da tempo: i verdi sono forti, molto, e giovani ma forse hanno bisogno di qualche mese di rodaggio prima di risolvere partite spinose come quelle contro la squadra di Cervignano. Match difficili ma che Torviscosa e Pro Gorizia sembrano in grado di vincere anche grazie ai colpi dei singoli. L’altra notizia del Girone B riguarda il Kras, che vola e supera il Primorec 1-3 trovando la seconda vittoria in fila. Vince la Virtrus Corno sul campo del Sistiana e lo Zaule in casa contro il Ronchi.