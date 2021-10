Eccellenza: il Torviscosa vola in testa ringraziando il San Luigi, abile a bloccare la Pro Gorizia

Nel Girone B, il Torviscosa ha preso il largo. Settima vittoria su sette e primato in solitaria, con la Pro Gorizia che ha pareggiato nell’anticipo contro il San Luigi per 0-0. Nel 3-0 con cui gli udinesi hanno regolato la Virtus Corno ci sono le firme, indelebili, della coppia gol per eccellenza del campionato: Puddu e Ciriello, entrambi a segno. Completa i marcatori De Cecco. Nell’altra gara domenicale lo Zaule ha avuto la meglio sul Chiarbola Ponziana. Il programma è stato completato da quattro anticipi. Oltre al già citato pari tra Pro Gorizia e San Luigi spicca il successo del Sistiana Sesljan nel derby in casa del Kras Repen, risultato utilissimo in chiave salvezza. Il Ronchi doma il Primorec mentre la Pro Cervignano ha avuto la meglio sull’Ancona Lumignacco.

Nel Girone A, Brian Lignano e Chions legittimano quanto fatto vedere fin qui: sono loro le squadre più forti del campionato e hanno iniziato una mini fuga che potrebbe proseguire per tutta la stagione regolare. Gli udinesi sono primi a 17 punti e continuano a convincere, andando sotto col Tamai (gol di Mestre) e recuperando con i gol di Alessio e del solito Tartalo. Una doppietta di Serrago, invece, sigilla il 3-1 con cui il Chions vince sul campo del Tricesimo per mantenere il ritmo della capolista. Per quanto riguarda le altre, il Codroipo regola 2-0 la Spal, ultima, con gol di Cassin e Zucchiatti mentre il rive Flaibano vince 3-1 sulla Pro Fagagna. 0-0 tra Sanvitese e Gemonese mentre nell’anticipo il Fontanafredda ha regolato il Fiume Bannia per 1-0.