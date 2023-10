Eccellenza, la presentazione del 5° turno: big match San Luigi-Brian Lignano, Zaule a Fagagna

Il 5° turno del torneo, oltre ai tre anticipi di domani di cui si è già detto, vedrà il resto delle squadre in campo domenica. Match di cartello a Via Feluga tra il San Luigi e il Brian Lignano del grande ex Gianluca Ciriello mentre lo Zaule dopo due sconfitte prova a rialzare la testa sul campo della Pro Fagagna.

Questo il programma completo dell'Eccellenza e degli arbitri designati:

Sistiana-Juventina S. Andrea (sabato): arbitro Antonio Bonutti (Basso Friuli).

Spal Cordovado-Chiarbola Ponziana (sabato ore 16): Matteo Moschion (Gradisca d'Isonzo).

Tricesimo-Tolmezzo Carnia (sabato ore 16): arbitro Tommaso Astorino (Bologna).

Maniago Vajont-Sanvitese: Curreli di Pordenone

Codroipo-Azzurra Premariacco: Nadal di Pordenone.

Fiume Bannia-Rive d'Arcano Flaibano: Vendrame di Trieste.

Pro Fagagna-Zaule Rabuiese: Biscontin di Pordenone.

Pro Gorizia-Tamai: Visentini di Udine.

San Luigi-Brian Lignano: Targhetta di Castelfranco.