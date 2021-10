Eccellenza: Chiarbola, il derby è tuo! Ora è il turno di San Luigi, Sistiana e Primorec.

In Eccellenza, nel Girone B, dopo lo 0-4 della Pro Gorizia sulla Pro e la vittoria del Chiarbola sul Kras, si giocano quattro partite domenicali. Il Primorec e il Sistiana devono ottenere punti salvezza, visto che il campionato sta entrando nel vivo: entrambe le triestine giocano in casa, rispettivamente contro Ancona Lumignacco e Ronchi. Le altre due sfide riguardano le zone nobili della classifica. Il Torviscosa va sul campo dello Zaule Rabuiese: un test difficile anche per la capolista, ancora a punteggio pieno. Anche il San Luigi è atteso da una sfida interessante sul campo della Virtus Corno, una delle squadre più solide della categoria.

Nel Girone A, sono diverse le partite di spessore. Il Brian Lignano vuole riprendere la marcia in vetta ospitando il Codroipo. È il derby dei fratelli Codromaz: Mattia (’03) gioca con i padroni di casa mentre Alessio (’94), gioca con gli ospiti. Sono entrambi difensori così come il loro terzo fratello, Roberto, ex-Triestina e ora al Piacenza. Il Chions è ospite di una Gemonese ringalluzzita dal successo sul Tamai. Proprio i mobilieri sono ospiti della Pro Fagagna, a cui servono punti. Tricesimo atteso da un test sul campo della Spal Cordovado, ancora a secco di successi. Completa il turno Fontanafredda-Sanvitese.