Eccellenza: le gare della domenica

Nel Girone B, il San Luigi ha la chance per allungare sulla Virtus Corno al terzo posto in classifica. Ormai le prime due della classe sembrano troppo lontane ma i verdi vogliono consolidare la propria terza posizione: per farlo, servono tre punti in casa contro il Ronchi, che, però, ha bisogno a sua volta di un risultato utile per allontanarsi dalle zone play-out. A proposito di zone di classifica calde, è in programma domani uno scontro diretto molto importante: Primorec-Chiarbola Ponziana è, a tutti gli effetti, una sfida da dentro o fuori. I padroni di casa, ultimi con un punto, sono a una delle ultime chiamate per rimettere in carreggiata una stagione che sembra già compromessa. Pro Cervignano-Kras Repen e Zaule Rabuiese-Ancona Lumignacco mettono in palio più di tre punti: chi vince può proiettarsi momentaneamente verso le zone alte della classifica, mentre chi perde rischia di venir risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Nel Girone A, la principale inseguitrice del Brian, il Chions, ospita il Tamai in una sfida di cartello per quanto riguarda la gare domenicali, con i mobilieri che hanno bisogno di punti per riscattare la sconfitta di sette giorni fa proprio con il Brian e continuare l’agguerrita corsa al terzo posto. E chissà che, proprio per questo motivo, la squadra dell’ex Birtig non faccia un regalo agli udinesi. Uno scontro diretto per il terzo posto, guardando alla classifica, è Fontanafredda-Codroipo: i biancorossi se la vedranno contro una squadra galvanizzata dalla vittoria nel derby di sette giorni fa contro il Fiume Bannia. Partite complesse in programma per Pro Fagagna e Rive Flaibano, attese da due test contro delle pordenonesi rispettivamente in casa contro la Sanvitese e fuori contro la Spal Cordovado.