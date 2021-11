Eccellenza: San Luigi, contro il Torviscosa può succedere. Il Kras Repen è la nuova terza classificata

Nel Girone B, il Torviscosa supera anche l’esame San Luigi, superandolo 3-1, e continua un avvio monstre di stagione con 9 successi in 9 giornate. I verdi, così, non si riappropriano del terzo posto, ora passato al Kras Repen, che, dopo un avvio complesso di stagione, ha ingranato, vincendo 2-0 anche con la Virtus Corno. Grande giornata, invece, per il Chiarbola Ponziana che batte 2-1 la Pro Cervignano e vola fuori dalla zona play-out. 1-1 tra Ancona Lumignacco e Sistiana Sesljan.

In testa al Girone A resta tutto invariato: il Brian e il Chions vincono, rispettivamente 0-3 e 0-2, su Fontanafredda e Savitese salendo a 23 e 21 punti. Dietro, intanto, il distacco resta di sette punti ma cambia la proprietaria del terzo posto, divenuta ora il Codroipo, vittorioso nel derby sulla Pro Fagagna, rimasta all’ultimo posto in classifica in questo turno. La Spal, ultima fino a questo turno, ha trovato la prima vittoria in stagione lasciando gli udinesi all’ultimo posto. Grande vittoria del Tricesimo, quarto, sul Tamai per 3-1 mentre sono stati sparati fuochi d’artificio tra Rive Flaibano e Gemonese: 3-3