Eccellenza: i numeri del weekend

L'Eccellenza è al giro di boa della regular season, giunta alla quinta giornata di regular season. Ecco i consueti numeri della settimana.

10ima, 11esima e 12esima, o le ultime tre. Chiarbola Ponziana, Sistiana Sesljan e Primorec, in ordine decrescente, occupano le ultime tre posizioni del girone B, con i gialloblù e i biancorossi che non hanno ancora mai vinto. Più va avanti il torneo e più i rapporti di forza tra le compagini testimoniano i dubbi della vigilia: cinque squadre in Eccellenza, per il bacino triestino, sembrano troppe e non attrezzate.

2, i gol segnati dal Primorec al San Luigi. Soffrendo e, guardando le molte occasioni fallite dai verdi, anche in modo leggermente immeritato i biancorossi erano addirittura riusciti a passare in vantaggio. Poi, gli uomini di Sandrin l’hanno ribaltata, tornando al successo e mantenendo il passo delle due prime della classe. Serviva una scossa a livello emotivo dopo il pari con la Pro Cervignano: è arrivata.

3, le vittorie in fila del Kras. Un avvio difficile, contro avversarie toste, aveva bloccato i triestini. Ora il livello delle contendenti è leggermente calato e i risultati stanno iniziando ad arrivare. Manca ancora il salto di qualità a livello di gioco, con prestazioni non ancora esaltanti come quella della quarta giornata contro il Primorec, ma i punti, intanto, stanno arrivando.