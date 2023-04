Feralpi vince e vola in B, settimana di passione in vista per la Triestina

La Feralpi festeggia la promozione in Serie B, mentre l'umore dei tifosi dell'Unione è sprofondato ancor più, con la vittoria del Piacenza che rende la prossima sfida contro il Sangiuliano ancora più drammatica.

Come riporta Citysport, l'allenatore Gentilini ha deciso di ruotare la squadra, salvaguardando i diffidati Piacentini, Rocchetti e Gori. La Feralpi ha dominato il match, mentre la Triestina ha lottato per controllare il pallone, difendendosi con ordine. Al 22' è arrivata la parata di Mastrantonio su Guerra, e al 27', Masi ha salvato la situazione su un tiro a botta sicura di Balestrero.

Nel secondo tempo, è entrato Celeghin al posto di Lollo e più tardi Adorante e Felici per Mbakogu e Tavernelli. Tuttavia, la partita ha cambiato volto al 24', quando Butic ha segnato un gol da lontano, sfruttando un errore clamoroso di Mastrantonio. L'allenatore ha provato a rilanciare l'attacco inserendo Minesso, ma la Triestina non è riuscita a reagire.

Gli ultimi minuti hanno visto il cambio di Lovisa per Masi, ma è stata la Feralpi a sfiorare il raddoppio con Balestrero e poi con Di Molfetta, che ha colpito la traversa. La festa è scoppiata per i padroni di casa, mentre per la Triestina inizia una settimana di passione, con una sfida cruciale contro il Sangiuliano che potrebbe determinare il futuro della squadra.

FERALPISALÒ – TRIESTINA 1-0

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Panico, Palazzi (14’ st Zennaro), Carraro, Balestrero, Siligardi (44’ st Bacchetti), Guerra (33’ st Di Molfetta), Butic (33’ st Pittarello). (A disp. Volpe, Venturelli, Tonetto, Musatti, Legati, Icardi, Sau, Pietrelli, Salines). All. Vecchi

TRIESTINA: Mastrantonio, Ghislandi, Masi (41’ st Lovisa), Malomo, Ciofani, Germano (28’ st Minesso), Pezzella, Lollo (1’ st Celeghin), Tessiore, Tavernelli (10’ st Felici), Mbakogu (10’ st Adorante). (A disp. Pozzi, Laganis, Gori, Rocchetti, Piacentini, Sarzi Puttini). All. Gentilini