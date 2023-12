Festività natalizie, gli auguri del presidente della LND Giancarlo Abete

In occasione delle festività natalizie, desidero inviare a ciascuno di voi i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. In questo periodo di gioia e riflessione, è un privilegio estendere i migliori pensieri a tutti coloro che fanno parte della nostra grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti. Il 2023 è stato un anno importante, caratterizzato dalla dedizione, dal sacrificio e dai successi che abbiamo raggiunto insieme. Abbiamo superato sfide, celebrato vittorie e consolidato il nostro legame come una grande comunità unita dalla passione per il calcio.Voglio esprimere la mia gratitudine per il vostro impegno costante e la vostra lealtà. Siete il cuore pulsante della Lega, e senza di voi, società, tesserati e arbitri, niente sarebbe possibile. La Lega Nazionale Dilettanti, grazie al lavoro del Consiglio Direttivo e delle strutture, s’impegna quotidianamente per trasmettere nuovi stimoli all’intero sistema, attraverso progetti e iniziative indirizzati ad azioni concrete in favore delle Associate. Lavoriamo per essere all’altezza delle aspettative e rimanere al passo con i tempi. Si sta concludendo un anno impegnativo caratterizzato dall’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo, una vera e propria rivoluzione copernicana per il calcio di base. Non dobbiamo indietreggiare, e voi non lo state facendo. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società dilettantistiche e giovanili che, in un momento di grande cambiamento, stanno dimostrando grande senso di responsabilità, rispettando le regole con comportamenti corretti. In questo passaggio epocale la LND vi sostiene con l’impegno di tutte le strutture centrali e territoriali, ed al contempo, con il dialogo costante ed il confronto aperto con le istituzioni per tutelare l'associazionismo di base e le società dilettantistiche che avvicinano i giovani allo sport. State facendo un grande lavoro. I dati parlano chiaro. Al termine della stagione 2022/2023 il numero complessivo dei tesserati è risultato migliore rispetto alla stagione 2021/2022 che aveva recuperato i livelli pre pandemia. Stiamo crescendo non solo nei numeri; stiamo crescendo con la cultura dei valori grazie ad una sostanza etica forte. “Lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell’educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale della pace”. Sono i principi ispiratori dello sport in base alle convenzioni internazionali. Ci ricordano che ogni calciatrice, calciatore, allenatore, dirigente e arbitro può fare la differenza. Non dimenticatelo mai. In questo periodo di festa, vi auguro serenità, gioia e momenti preziosi in compagnia dei vostri cari. Che il nuovo anno porti con sé nuove sfide, ma anche nuove opportunità per crescere, imparare e trarre ispirazione l'uno dall'altro.