Il Kras Repen non riesce a rialzarsi: sconfitta per 3-1 sul campo del Torviscosa

Il Kras Repen, sette giorni fa, è uscito anzitempo dalla coppa, per giunta subendo un pesante 5-1 dal Tamai. Un avvio simile a quello del Torviscosa, costruito per fare bene e deluso sette giorni fa dai gironcini. Alla prima di campionato, però, gli uomini di Pittilino si sono subito riscattati, superando un Kras Repen forte ma che, a differenza degli avversari, non sembra aver trovato la quadra per rialzarsi dopo un avvio duro in stagione. E la vittoria del Torviscosa non è episodica: la prestazione di capitan Puddu e compagni è molto convincente e ha permesso agli udinesi di battere a pieno merito un team come quello triestino, accreditato di un ruolo di sicuro protagonista di questo girone B visto il parco giocatori a disposizione. Pronti via e gli azzurri passano in vantaggio già dopo 7’ con la ribattuta-goal di Puddu - ai box in coppa e quindi all'esordio stagionale - sul penalty guadagnato da Zetto ed in un primo momento respinto da Zitani. Al 29’ è 2-0 con la rete dell’ altro bomber, Ciriello, bravo a dialogare col suo compagno di reparto e battere Zitani con un preciso destro all’ angolino. I carsolini, con un poderoso colpo di coda, riaprono i conti poco prima del finale del primo tempo e riaprono la contesa sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti di Radujko, con Volas bravo ad insaccare da due passi. La ripresa, però, torna ad essere a forti tinte azzurre: prima Ciriello in avvio gira in porta un assist di Toso trovando la traversa e poi è lo stesso numero 7, al 60’, a calciare alto da ottima posizione. I padroni di casa sprecano ma, non per questo, condizionano la propria gara, con Rigo che riporta a 2 le reti di vantaggio per il Torviscosa incornando un angolo di Villanovich. A pochi minuti dalla fine, poi, Borsetta sfiora il 4-1 con una incornata di testa ma Zitani si supera e limita i danni.

TORVISCOSA - KRAS REPEN : 3 - 1

Reti : 7' Puddu (T), 29' Ciriello (T), 39' Volas (KR) e 69' Rigo (T).

TORVISCOSA : Paoli Tacchini, Presello, Bastiani (De Clara), Nastri, Rigo, De Cecco, Toso (Borsetta), Villanovich, Ciriello (De Blasi), Puddu (Comisso), Zetto. All. Pittilino

KRAS REPEN : Zitani, Stepancic, Sain (Formigoni), Dukic, Strussiat, Rojas Fernandez, Sancin (Kocman), Matuchina (Poropat), Volas, Radujko, Smrtnik. All. Knezevic

Arbitro : Trotta Giacomo della sez. di Udine (Salvi della sez. di Gradisca d'Isonzo e Carbone della sez. di Trieste).

Note : recupero : 1' e 4' corner : 6 - 2 per il Torviscosa. ammoniti : Presello, Ciriello e Zetto (T), Stepancic, Strussiat, Rojas Fernandez e Radujko (KR). espulso : nessuno. Spettatori : 100 circa.