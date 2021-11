Kras Repen, sei terza! Grande vittoria dei biancorossi sulla Virtus Corno

La nuova terza classificata del Girone B di Eccellenza è il Kras Repen. La squadra triestina, con un gruppo di giocatori di ottimo livello, non era partita bene, complice un avvio di stagione non fortunato dal punto di vista del calendario. In Coppa, la squadra doveva ancora regolare e affinare alcuni meccanismi a causa dell’arrivo in estate di diversi giocatori nuovi. Nelle prime due di campionato, poi, Torviscosa e Pro Gorizia riuscirono ad avere la meglio sui biancorossi, che adesso hanno ingranato.

Quella con la Virtus Corno è la seconda vittoria consecutiva per il Kras, che al momento è terzo con 15 punti insieme allo Zaule Rabuiese, nonostante lo preceda in virtù della vittoria nello scontro diretto. Le reti decisive contro i coriacei udinesi sono state realizzate allo stesso modo. Su un cross dalla destra, prima Volas, nel primo tempo, e poi Smrtnik, nel secondo, hanno chiuso la gara, scacciando definitivamente i fantasmi dell’avvio stagione dal Kras. La Virtus, invece, spreca un’occasione e adesso serve riscatto: le ultime tre sconfitte contro Torviscosa, Pro Gorizia e Kras possono starci ma gli udinesi devono tornare a fare punti. Al di là di questo periodo negativo, però, la squadra ha dimostrato di potersi torgliere delle soddisfazioni.