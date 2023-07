Michele Zoch lascia il Chiarbola Ponziana

Addio di peso per il Chiarbola Ponziana che nella prossima stagione dovrà rinunciare al difensore classe 2001 Matteo Zoch, passato alla Sacilese in Promozione

Di seguito il comunicato della società: "A malincuore, la Società comunica che la prossima stagione, a causa del suo trasferimento dovuto a motivi di studio, Michele Zoch non vestirà più i colori bianco blu, per lui nuova avventura alla Sacilese. A Michele vanno i nostri ringraziamenti di cuore per questi 4 anni assieme, dove ha sempre dimostrato, oltre alle qualità tecniche indiscutibili, un forte attaccamento alla maglia, ai compagni e alla Società. Il Chiarbola Ponziana sarà sempre casa tua, in bocca al lupo Michi".