Pareggio senza reti per il Trieste Victory Academy che fra le mura amiche esce con lo 0-0 dal match con la Pro Romans Medea. L’esordio di Luca Pizzul, impiegato da mister Tropea a centrocampo per questa sua prima partita, non è stato sufficiente all’Academy per portare in dote tre punti che tutto sommato sarebbero stati meritati. La squadra di casa non è stata pronta a trasformare nemmeno una delle numerose occasioni create, c’è però da dire che il match è stato pesantemente condizionato dall’espulsione della punta biancorossa Hoti per doppia ammonizione già al ventesimo del primo tempo, sanzioni arrivate entrambe in seguito a falli commessi apparsi non certo così gravi.

L’inferiorità numerica, comunque, dura solamente dieci minuti, dal momento che al trentesimo un violento fallo su Schiavon provoca l’espulsione diretta di un giocatore della Pro Romans. L’iniziativa rimane nei piedi dell’Academy praticamente per tutti i novanta minuti. Già nel primo tempo, però, almeno un paio di clamorose opportunità vengono sprecate, la prima dallo stesso Hoti prima di essere allontanato, la seconda da Schiavon. La ripresa ripropone lo stesso leit motif: Schiavon, Cannavò, Pizzul avrebbero tutti la possibilità di andare a segno, ma la porta isontina appare stregata. Una clamorosa traversa colpita da Loperfido fa comprendere che quella di oggi non sarebbe stata la giornata giusta: sarebbe anzi potuta arrivare la clamorosa beffa finale, ma Stefano Furlan riesce a neutralizzare da par suo un tiro dall’interno dell’area cha pareva poter essere vincente. Da segnalare che a metà ripresa viene espulso anche Curzolo per un fallo a metà campo, punizione che anche in questo caso appare eccessiva. Ma non è certo solo a causa dei due cartellini rossi che la squadra di Tropea non riesce a trattenere i tre punti a Borgo San Sergio: ottime le trame di gioco costruite, evidente il progresso nell’amalgama della squadra, costante la pressione e la determinazione su ogni contrasto, attenzione in difesa, bravura nel costruire occasioni ma poca precisione nel trasformarle.

L’ottima prestazione fa comunque ben sperare per la prossima partita, che l’Academy affronterà probabilmente sul campo di Vermegliano contro il Ronchi, attualmente terzo con 7 punti in classifica, tre più dei biancorossi.