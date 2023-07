Primo movimento in entrata per il San Luigi del nuovo allenatore Sandro Andreolla: arriva l'attaccante Massimiliano Cofone. Classe '99, arriva da un'ottima stagione con lo Zaule Rabuiese in cui ha segnato 17 gol.

Cresciuto nel vivaio biancoverde, per lui è un ritorno a casa dopo aver giocato con Primorje e come detto Zaule.