Primorec, contro la Virtus Corno non arriva il riscatto

Il Primorec cade ancora ma fa vedere miglioramenti. La Virtus Corno si è imposta con un 2-0 netto, figlio di una prestazione non esaltante degli udinesi ma contro una squadra che aveva necessità di rialzarsi dopo un avvio di stagione negativo e, soprattutto, dopo la sconfitta 1-12 contro il Torviscosa. Nel calcio, alla fine, le classifiche positive si costruiscono anche con alcuni punti ottenuti senza essere strabilianti dal punto di vista dello spettacolo e, questo, la Virtus lo sa. Il Primorec ha messo in campo, infatti, molta grinta, senza rischiare molto o creare occasioni ma rompendo, bene, il gioco dei padroni di casa che sono comunque riusciti a stappare la partita nel primo tempo. Dopo un avvio di studio, è Gashi a portare in vantaggio gli ospiti: l’attaccante è abile a ricevere profondo in area spalle alla porta, girarsi sul destro e timbrare, in diagonale, il gol del vantaggio. Dopo aver trovato l’1-0, la Virtus ha avuto una chance gigante per raddoppiare con Gashi che però fallisce un calcio di rigore, macchiando così una buona prestazione personale. Nella ripresa, poi, Kanapari ha chiuso il match con il 2-0, realizzando il gol che ha sigillato la partita dopo una bella triangolazione. Il Primorec, dal punto di vista della prestazione, ha parzialmente riscattato la sconfitta di Torviscosa, soffrendo molto meno e difendendosi bene. Per ora, la squadra dà comunque l’impressione di non essere ancora al livello dell’Eccellenza, ma le goleade subite nelle prime uscite devono diventare un ricordo lontano. La Virtus, invece, sembra una squadra con grande potenziale ma che si adatta troppo al livello di gioco messo in campo dagli avversari: un aspetto che andrà limato in futuro. Gli udinesi salgono così a 4 punti in classifica, con i triestini fermi ancora a 1.